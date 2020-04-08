العراق.. مقتل 3 عناصر أمن في كمين لـ"داعش" بكركوك

العراق / علي جواد / الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إن ثلاثة من عناصر الأمن بينهم ضابط، قتلوا بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر وهو ضابط في وزارة الداخلية، إن "عناصر من تنظيم داعش نصبوا كمينا في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء جنوبي كركوك، وتمكنوا من قتل ضابط وعنصرين آخرين يتبعون لقوات الشرطة الاتحادية".

وأضاف للأناضول، مفضلا عدم الإشارة إلى اسمه، أنه "عقب الهجوم نفذت قوات أمنية مشتركة عملية مداهمة في المناطق القريبة من موقع الحادث بحثا عن المنفذين".

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ويأتي الهجوم بعد ساعات على مقتل 4 من عناصر تنظيم "داعش"، في عملية عسكرية شنتها قوات الجيش بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه أنهم من التنظيم نفسه خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش"، باستعادة كامل الأراضي التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 وتقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، لكنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.