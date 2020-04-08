المجمع الصحي بينبع يرفع جاهزية الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا

جهز المجمع الصحي بمحافظة ينبع , مبنى مستشفى ينبع العام , وذلك بتجهيز قسم الطوارئ على أعلى مستوى من الجاهزية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19) , كم تم تجهيز آحدى الفنادق بينبع ﻹستقبال الحالات باﻹضافة لتجهيز ثلاثه أقسام للعزل بمستشفى ينبع العام, بسعة سريرية وصلت الى 40 سرير كلا منها في غرفة مستقلة .

كم يقوم النقل الإسعافي والتابع لمجمع ينبع الصحي بالعمل على مدار الساعة في الاستجابة الفورية لأي بلاغ يصدر من غرفة القيادة والتحكم بصحة المدينة المنورة عن طريق مركز الأزمات والكوارث وفريق العمل على مدار الساعة هم على أهبة الإستعداد للتحرك إلى منزل المصاب بفايروس كورونا المستجد لنقل المصاب مع أخذ كامل الاحتياطات حسب التعليمات الصادرة مما يضمن سلامة منسوبيه والمريض المنقول, وعند التوجة للموقع يتم إستلام الحالة والتأكد من وضعها الصحي حسب البروتوكول المعتمد, ومن ثم يتم نقله لمستشفى ينبع العام , حيث يكون فريق طبي متكامل في استقبال الحالة

من أقسام مختلفة تشرف على نقله إلى غرفته مباشرة عن طريق مسار محدد مسبقا مع الحفاظ على خصوصية المريض

وبعد الانتهاء من نقل المصاب يتم تعقيم المركبة بصوره فاعلة, كما تحرص المجمع الصحي بمحافظة ينبع بناء على توجهات مباشرة من المدير التنفيذي اﻷسناذ عبدالرحمن صلاح الميليي, على التعقيم اليومي الكامل للمستشفى .