نتفليكس تطرح أدوات جديدة للرقابة الأبوية على الأطفال

دبي - بواسطة محمد فارس © شبكة نتفليكس سلسلة من الأدوات الجديدة شبكة نتفليكس سلسلة من الأدوات الجديدة

كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شبكة "نتفليكس" سلسلة من الأدوات الجديدة لتوسيع الرقابة الأبوية على الأطفال، حيث يمكن للآباء استخدامها لتصفية المحتوى الذي يراه أبناؤهم، ومنها القدرة على إزالة العروض تمامًا، بالإضافة إلى أن أي محتوى مدرج على أنه غير ملائم للأطفال فلن يظهر على الإطلاق.

وتشمل التحديثات الأخرى، إضافة أرقام تعريف شخصية لحماية الملفات الشخصية، والقدرة على مراجعة سجل مشاهدة الطفل، وتعطيل التشغيل التلقائي على البرامج التلفازية في الملفات الشخصية للأطفال إذا أراد الآباء تقييد وقت الشاشة.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت مديرة منتجات الأطفال في نتفليكس، ميشيل بارسونز: "لطالما كان الاختيار والتحكم مهمين لأعضائنا، وخاصة الآباء"، مضيفة "نأمل أن تساعد هذه الضوابط الإضافية الآباء على اتخاذ الخيارات الصحيحة لعائلاتهم".

وتتوفر جميع عناصر التحكم الجديدة للاستخدام اعتبارًا من اليوم، ويمكن العثور على الأدوات الجديدة في إعدادات التحكم في كل من إصدارات سطح المكتب والهواتف الذكية من خدمة نتفليكس.​