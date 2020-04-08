كورونا..إصابتان جديدتان بليبيا ترفع الإجمالي إلى 21 حالة

وليد عبد الله/الخليج 365

سجلت ليبيا، الثلاثاء، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، رفعتا إجمالي الإصابات بعموم البلاد إلى 21 حالة، فضلا عن تعافي أحد المصابين.

وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، التابعة لما يسمى بـ"حكومة" الشرق الموالية للواء المتقاعد، حليفة حفتر، تسجيل أول إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي.



وأضافت اللجنة في بيان صحفي متلفز بأن المصاب يبلغ من العمر 55 سنة وهو عائد عبر تونس، وقد تمت إحالته لمستشفى الهواري، دون تحديد تاريخ عودته للبلاد.

في سياق متصل أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض(حكومي)، تسجيل إصابة أخرى بالفيروس، وذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال المركز في بيانه إن "المختبر المرجعي تسلم 26 عينة للكشف عن كورونا، وأن النتائج كانت 25 عينة سالبة(غير مصابة) وواحدة كانت موجبة(مصابة)"، دون الإشارة للمدينة التي سجلت بها هذه الإصابة.

كما أعلن المركز عن شفاء الحالة الثانية من الإصابة بالفيروس في البلاد؛ عقب تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وبتسجيل هذه الحالات يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 21 حالة في عموم ليبيا، وعدد المتعافين إلى اثنين، فضلا عن حالة وفاة واحدة.

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وفي وقت سابق الثلاثاء قصفت ميليشيات حفتر، "مستشفى الخضراء العام"، المخصص لعلاج مرضى كورونا في منطقة "أبو سليم" جنوبي العاصمة طرابلس.

ويعتبر استهداف المؤسسة الصحية، هو الثاني من نوعه من قبل الميلشيات خلال يومين.

وقالت بلدية أبوسليم، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن القصف تسبب في أضرار بمبنى المستشفى، وتهشيم شبابيك قسم العناية والولادة ومرافقه الأخرى.

وأضاف البيان أن القصف تسبب أيضا في إلحاق أضرار بالسيارات الخاصة بالفرق الطبية، وسيارات المترددين على المستشفى من المواطنين.



والثلاثاء، أعلنت الحكومة الليبية إجلاء حالات خطيرة من مصابي كورونا من المستشفى غداة استهدافه بصواريخ من قبل ميليشيا حفتر.

فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن استهداف المستشفى يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا إلا أن ميليشيا حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس/ آذار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.