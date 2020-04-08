شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت وسلطان عمان يبحثان هاتفيا جهود التصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال اتصال هاتفى تلقاه من السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذها البلدان لمنع انتشاره .

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم خلال الاتصال كذلك استعراض العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جميع المواطنين والمقيمين فى البلاد، إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الكويتية، وبالبقاء بالمنازل وعدم التجمع، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، جاء ذلك خلال لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في قصر السيف، للاطلاع على آخر مستجدات عمل الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

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