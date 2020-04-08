المركزي: صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ينخفض إلى 40.1 مليار دولار في مارس

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وحسب "رويترز" قال البنك المركزي اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس آذار، من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط.

ويأتي هذا الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية بعد اتجاه صعودي مطرد في الأشهر السابقة وبينما تحاول مصر التغلب على الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد البنك المركزي، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن "مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرر إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن".

وذكر البنك، أن القرار يأتي خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.