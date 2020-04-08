شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يبحث مع نظيره الجنوب إفريقى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس التونسى ، قيس سعيّد، اليوم اتصال هاتفى مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، تناول العلاقات بين البلدين، إلى جانب الوضع الصحى فى العالم وفى إفريقيا على وجه الخصوص.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جاء في بيان صدرعن رئاسة الجمهورية التونسية، ان الرئيسين اتفقا اتفق على ضرورة توحيد الجهود على المستوى العالمى لمواجهة جائحة كورونا العالمية.

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وأكد، أنّ الإنعزال وغلق الحدود لم يعودا كافيين، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها في مستوى كل دولة، لا يمكن أن تمثل حلاً، بدليل أن انتشار هذه الجائحة يزداد يوما بعد يوم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال: "يجب معاقبة من يحتكر المواد الغذائية كمجرم حرب"، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 362، وقالت وزارة الصحة، إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس، كما أفادت بارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10.

وقالت الوزارة إنه "في إطار المتابعة الحينية للوافدين (من الخارج) تم إلى حد الآن إخضاع 18 ألفا و491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13 ألفا و 29 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف و 462 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية".