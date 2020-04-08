"فايرفوكس" يطرح خاصية جديدة لسرعة بحث أسرع على الإنترنت

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة موزيلا شركة موزيلا

كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة "موزيلا" تحديثًا جديدًا لمتصفحها البحثي "فايرفوكس"، يضم تصميمًا جديدًا وسرعة بحث عبر الإنترنت أسرع كثيرًا.

ووفق ما ذكر موقع "إنحادجيت"، قالت الشركة أن سرعة تحميل الإنترنت عبر التحديث الجديد أسرع بصورة كبيرة، علاوة على أن شريط العناوين بات يسمح بتكبيره عند إجراء عملية البحث، بحيث تظهر أسماء المواقع بخط أكبر، والروابط بصورة أصغر، كما أصبحت عمليات البحث أكثر ذكاء، إذ تعرض كلمات رئيسية إضافية بالخط العريض أثناء الكتابة.

كما يؤدي الضغط على شريط العناوين إلى عرض مواقع الويب الأكثر زيارة تلقائيًا أيضًا، وعند فتح إحداها يعرض "فايرفوكس" اختصار التبديل إلى نافذة أخرى بجوار الرابط.

وأكدت الشركة أنها نريد توفير وصول غير متقطع للخدمات الحيوية الحكومية والصحية، وأعطاء الأولوية لإصلاح بعض المشكلات، واتخاذ بعض الخطوات لتجنب تغييرات الشحن التي قد تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم أو ربما تؤدي إلى تعطل بعض المواقع الإلكترونية.