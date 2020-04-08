فيديو.. عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بـ"روضة هباس" بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بلدة "روضة الهباس" جنوب رفحاء بالمملكة العربية السعودية ، عاصفة ترابية مصحوبة بالرياح القوية ، وتسببت في سقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار ، إضافة إلى تكسير زجاج السيارات.
وانتشرت على موقع "اليوتيوب" مقاطع فيديو للعاصفة الترابية وشدة الرياح، التي اقتلعت الأشجار، كما أظهرت المقاطع سقوط أعمدة الكهرباء وتكسير زجاج السيارات.
وكانت عاصفة ترابية مصحوبة بسحب ممطرة ورياح شديدة ضربت مساء أمس مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات سدير والوشم.
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