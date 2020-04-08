شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بـ"روضة هباس" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بلدة "روضة الهباس" جنوب رفحاء بالمملكة العربية السعودية ، عاصفة ترابية مصحوبة بالرياح القوية ، وتسببت في سقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار ، إضافة إلى تكسير زجاج السيارات.

وانتشرت على موقع "اليوتيوب" مقاطع فيديو للعاصفة الترابية وشدة الرياح، التي اقتلعت الأشجار، كما أظهرت المقاطع سقوط أعمدة الكهرباء وتكسير زجاج السيارات.

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وكانت عاصفة ترابية مصحوبة بسحب ممطرة ورياح شديدة ضربت مساء أمس مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات سدير والوشم.