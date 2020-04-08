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الاتحاد الأوروبى يمدد مهمته الاستشارية بشأن إصلاح قطاع الأمن فى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدد المجلس الأوروبى، تفويض البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبى لدعم إصلاح قطاع الأمن فى العراق حتى نهاية أبريل 2022م.

ووفقا لوكالة الانباء "واس"، جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأوروبى، في بروكسل، إذ قرر تمديد تفويض هذه البعثة الأوروبية التي كان من المقرر أن تنتهي أعمالها في 17 أبريل الحالي.

وأوضح البيان أن البعثة ستقوم بجانب أعمالها الاعتيادية بمهمة جديدة، تتمثل في تحديد المشروعات التي تنفذها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة فيما يتعلق بدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق، حتى يتسنى لها خدمة تلك المشروعات عبر خدمتها بالمشورة والخبرة على المستوى الإستراتيجي.

يذكر أن البعثة التي تتخذ من بغداد مقراً لها، تضطلع بمهام عديدة، يبرز منها الإصلاح المؤسسي ، ودعم الجهود المبذولة للمساعدة في مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومحاربة الجرائم المالية.

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