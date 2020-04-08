مايكروسوفت تستعين بخبرات آبل لتطوير نظارات HoloLens

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

انضم روبن كاباليرو، المدير التنفيذي السابق لشركة آبل Apple، إلى مايكروسوفت Microsoft كنائب لرئيس الشركة لتصميم الأجهزة والتكنولوجيا.

وفقًا لمدخل جديد على ملفه الشخصي على LinkedIn، والذي رصده موقع Bloomberg للمرة الأولى، سيكون كاباليرو جزءًا من الواقع المختلط وتقنية الذكاء الاصطناعي في Microsoft، على وجه الخصوص، سيعمل على نظارات HoloLens بالإضافة إلى المشاريع الخاصة الأخرى.

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شغل كاباليرو منصب نائب رئيس قسم الهندسة في شركة Apple من عام 2005 إلى عام 2019 وقاد عملية تطوير التكنولوجيا اللاسلكية للشركة.

قام فريق المهندسين التابع له ببناء الهوائيات داخل أجهزة iPhones