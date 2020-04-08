عبدالله بن زايد رئيساً للجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات؛ بهدف تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات، وبالتعاون مع الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

يترأس اللجنة سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويأتي تشكيلها في ضوء القرارات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات؛ للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)، وفي إطار الجهود الحكومية؛ لدعم العمل التطوعي، وأنشطة خدمة المجتمع على مختلف الصعد، وتقديم الدعم المطلوب للمتطوعين، وجهات التطوع، وتنسيق العمل بينهم.

وتفصيلاً ستشرف اللجنة على عمل الجهات التطوعية كافة في الدولة خلال الأزمات، وتفعيل منصة «متطوعين. إمارات»، منصة رئيسة لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات، وضمان صحتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم. فضلاً عن التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية؛ لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

تضم اللجنة في عضويتها: سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، نائباً للرئيس، وحصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة، والدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية، في وزارة شؤون الرئاسة، وعبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبيد الحصان الشامسي، المدير العام للهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث. (وام)