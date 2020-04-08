شكرا لقرائتكم خبر عن المخاوف العربية من توحش «كورونا» ترفع الإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

”الخليج 365”، وكالات

شددت دول المنطقة، أمس الثلاثاء، من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في ظل توقعات بأن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب، ورفعت السلطات السعودية، أمس، عدد ساعات حظر التجوال في كافة أنحاء البلاد ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، ويطبق اعتباراً من اليوم الأربعاء، فيما قررت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، تعليق كافة الأنشطة الجماعية في شهر رمضان المقبل، كإجراء احترازي في ظل تداعيات تفشي الوباء، في حين أعلنت الحكومة الأردنية، أمس مقاضاة المتهربين من الإجراءات الطبية .

وأكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن المرحلة المقبلة لأزمة فيروس كورونا «ستكون الأصعب في المملكة بل في العالم»، محذراً من أن عدد الإصابات في البلاد قد يبلغ 200 ألف حالة،متوقعاً أن تتم السيطرة على الوباء في فترة ما بين 4 أشهر وسنة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، عن تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في المملكة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2795 مصاباً.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 551 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 38 حالة.

القوى الأمنية الكويتية تتسلم المناطق المعزولة

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أمس شفاء حالتين كانتا أصيبتا بكورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 105 حالات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 743 حالة.

وتسلم الجيش الكويتي منطقة جليب الشيوخ، فيما تسلم الحرس الوطني ووزارة الداخلية منطقة المهبولة، وهما المنطقتان اللتان أعلن فيهما فرض حظر تجول شامل، وطوقت الأجهزة الأمنية المنطقتين لضبط أوضاع العمالة وتحقيق الانضباط الصحي فيهما.

تعافي أصغر مصاب في السلطنة

وأعلنت السلطات الصحية في سلطنة عُمان، تعافي أصغر مصاب بالفيروس يبلغ من العمر سنة ونصف السنة. كما أعلنت ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بكورونا إلى 371 حالة، بعد تسجيل 40 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة أيضاً إلى تماثل 67 حالة للشفاء.

وفي البحرين ،أعلنت وزارة الصحة ،عن تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 349 ،فيما بلع عدد الحالات المتعافية 458 حتى الآن. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الى 260 شخصاً، بعد تسجيل سبع حالات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 548 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في لبنان بسبب الفيروس 19 حالة منذ 21 فبراير/‏‏‏ شباط الماضي، ولم تسجل أي حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية، أمس مقاضاة المتهربين من الإجراءات الطبية وأكدت النيابة العامة تسجيل أول شكوى جزائية بهذا الخصوص فيما سجُلت وفاة سادسة و4 إصابات جديدة بإجمالي 349 مصاباً و126 متعافياً.

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وقال وزير الإعلام أمجد العضايلة إنه سيتم اتخاذ عقوبات بالغرامة والسجن ضد كل من يتهرب من الحجر الصحى والالتزام الطبي بوصفه يهدد حياة الآخرين بالخطر.

ووافقت الحكومة على استئناف العمل بمشاريع إنشائية بينها مد جسور واستكمال طرق مع اتخاذ الضوابط وتدرس إنتاج سلع غذائية محلية.

شفاء نائب عراقي سابق

وأعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل العراقية، أمس، عن شفاء سالم صالح المسلماوي النائب السابق في البرلمان من كورونا.

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية ،أمس عن تسجيل حالة وفاة و 91 اصابة جديدة بكورونا وذلك في أعلى حصيلة يومية ترتفع معها اجمالي الاصابات الى 1122 اصابة.

وأعلنت السلطات الصحية بإقليم كردستان، أمس تسجيل خمس إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285 حالة وثلاث وفيات، فضلاً عن 104 حالات شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 1141،فيما بلغت حالات الشفاء 88 حالة، وعدد الوفيات 83.

وكانت الحكومة المغربية، أعلنت أمس الأول الاثنين أنّ كلّ الأشخاص المرخّص لهم بالتنقّل خارج البيوت في إطار الإجراءات لمكافحة الوباء أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح أمس، بوضع كمامات للوقاية ، متعهّدة العمل على توفير هذه الكمّامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

الوباء يعطل محاكمة البشير

وأعلن السودان، أمس، تسجيل إصابتين بكورونا، ليرتفع عداد المصابين إلى 14.

وأعلنت السلطات عن إنفاذ عقوبات رادعة لمتجاوزي قرار حظر التجوال،فيما أرجأت السلطات القضائية المحاكمات التي يخضع لها الرئيس السابق عمر البشير حتى انتهاء تفشي الوباء .

وقالت النيابة العامة، أمس، إنها أكملت التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا التي يحاكم فيها البشير على رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الأبيض وقضية انقلاب 1989، لكن المحاكم ستباشر نظرها بعد انتهاء الجائحة العالمية.بدورها، قررت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، تعليق كافة الأنشطة الجماعية في شهر رمضان المقبل، كإجراء احترازي لتفشي كورونا. وكانت الوزارة قررت سابقاً حظر إقامة الموائد الرمضانية في محيط المساجد أو ملحقاتها. وشددت على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام.

ليبيا تعتزم الإفراج عن مئات السجناء

وتعتزم وزارة العدل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة إطلاق سراح مئات السجناء من الموقفين على ذمة القضايا البسيطة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

وقال الملازم أول الصديق الزاوي، المتحدث باسم الشرطة القضائية، إن وزارة العدل أعدت كشوفاً بأسماء بعض الموقوفين على ذمة قضايا بسيطة، وتم إرسالها لمجلس القضاء.