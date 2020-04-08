سيف بن زايد: سعدت بلقاء إخواني في ظل الأزمة الراهنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع والثلاثين، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»، عن سعادته بلقاء وزراء داخلية دول مجلس التعاون عبر اتصالٍ مرئي، قائلاً «سعدت بلقاء إخواني وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي، ومناقشة التطورات والتحديات المختلفة، في ظل الأزمة الراهنة التي يشهدها العالم أجمع، سائلين الله التوفيق والنجاح لما فيه السلامة لمجتمعاتنا وللبشرية بأسرها».

يأتي الاجتماع تأكيداً على الحرص الدائم واهتمام قادة دول مجلس التعاون باستمرار تعزيز منظومة العمل الأمني الخليجي في مختلف الظروف، وتطوير مؤسساته القائمة ودعم العمل الجاد لحماية أمن الخليج العربي واستقراره والحفاظ على سلامة جميع قاطنيه من المواطنين والمقيمين.

وناقش المجتمعون عبر تقنية الاتصال المرئي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الشرطية والأمنية بين دول المجلس بما يخدم المصالح المشتركة. وبحث الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بمسيرة التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيز العمل بين دول المجلس في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة وتعزيز أمن دول المنطقة والمحيط الإقليمي. (وام)