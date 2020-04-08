تضحيات الفرق الطبية

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الجنود المجهولون في الحرب الشرسة الدائرة الآن بين دول العالم وشعوبه من جهة، وفيروس كورونا من جهة أخرى، كثيرون، ويقومون بمهام متعددة، متكاملة، تؤسس لصمود الإنسان، وتمده بالطاقات والقدرات اللازمة للانتصار، وتدعم مناعته، وتوفر له أسباب الوقاية التي تمكنه من درء الأخطار.

ويبرز الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري الذي يشكل فريق عمل موحداً، كإحدى أكثر الفئات المجتمعية تضحية وفداء وعناء في هذه المعركة، ويتصدر الصفوف، بل يمكن القول إنه بالفعل خط الدفاع الأول عن المجتمع الذي يتصدى للعدو نيابة عنه، ولا يطلب منه غير العون والمساعدة، بالتزام الناس بيوتهم.

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دور هذا الفريق النضالي ضد كورونا يستحق كل تحية وكل تقدير، في كل الاوقات، فكيف لا في ظل الظروف الراهنة التي يتأهب فيها كل واحد من هذه الفرقة الطبية ويضع روحه على كفّه في مواجهة وباء «كوفيد-19».

وبمناسبة يوم الصحة العالمي، أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، دعاه الله، أن يخصّ هؤلاء الجنود من مقدمي الرعاية الصحية، برسالة شكر وتقدير، وإن كان «لا يكفي لشكرهم يوم ولا شهر ولا عام»، كما أكد سموه، وذلك «لعظيم ما يبذلونه، ولأنهم يتصدون للخطر الأكيد، وهم يخاطرون بحياتهم من أجل حياة الناس، ويبتعدون عن أسرهم لكي يقترب أفراد الأسر الأخرى من بعضهم بعضاً، ويتمتع أفرادها بدفء العلاقات الاجتماعية»، وقال سموه: «يبيت الأطباء والممرضون والفنيون وعمال الخدمات في مستشفياتهم من أجل أن يبقى الناس مطمئنين في بيوتهم».

كذلك، كان للعاملين في القطاع الصحي رسالة شكر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قال بمناسبة يوم الصحة العالمي: «نحيي العاملين في هذا المجال الحيوي الذين يتفانون في ظروف استثنائية صعبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وحماية مجتمعاتهم من خطر الأمراض والأوبئة»، وثمن سموه جهود كوادر التمريض والأطباء على الخط الأمامي في مكافحة فيروس كورونا، وقال: «البشرية كلها معكم ومدينة لكم».

تكريم كبير من القيادة لكوادر التمريض والأطباء، تكريم مستحق، ووسام على صدر كل ممرّض وطبيب وعامل في مستشفى.

تضحيات عظيمة، تستدعي من كل فرد في هذا المجتمع أن يقوم بما هو مطلوب منه، وأن يلتزم بالتباعد الجسدي المطلوب وبكل سلوك يؤدي إلى التخفيف عن كاهل الفرق الطبية. سلوك هو في الوقت نفسه مصلحة لكل واحد منا وحماية لنا من خطر الإصابة. بهذا نرد الجميل للقطاع الصحي الذي يستحق اليوم وفي كل يوم التحية والتقدير.

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