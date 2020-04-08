16 منفذاً لتأمين السلع إلى المنازل في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر، عماد الدين خليل

بدأ 16 منفذ بيع، تأمين الغذاء من السلع الأساسية في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، ضمن مبادرة تأمين احتياجات سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية، التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل ومجموعة «أغذية».

كشف محمد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية في «اقتصادية أبوظبي»، خلال إحاطة إعلامية عبر إذاعة أبوظبي، يوم أمس الثلاثاء، أن رسوم هذه الخدمة بسيطة جداً، وبالمجان بالنسبة لكبار السن من المواطنين.

وأكد الرميثي، أن الدائرة تقوم بمتابعة الموردين وتأمين الغذاء والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، فيما تم توحيد الجهود المشتركة بين اقتصادية أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل وشركة أغذية ومركز النقل المتكامل لتنفيذ هذه المبادرة.

خدمتان رئيسيتان

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وأشار إلى أن المبادرة تضمنت خدمتين رئيسيتين، الأولى: توفير السلع الضرورية لكافة منافذ البيع بشكل مستمر، ودون انقطاع، مع وجود فرق عمل تبحث في الأسواق وتتابع وتراقب توفير السلعة وبأسعار مخفضة. والثانية، تتضمن تعاوناً مشتركاً وإيجاد حلول لتوفير السلع إلى المنازل دون الحاجة للذهاب إلى المتجر.

وبين الرميثي أنه جرى تسخير عدد من السيارات، لتوصيل السلع من مركز الخدمات التابع لأبوظبي (السلع المدعومة)، وتشمل هذه المنافذ «أبوظبي والعين والظفرة» مشيراً إلى هذه المنافذ من شأنها التقليل من الضغط على هذه المنافذ وتقليل طوابير الانتظار.

البلديات والنقل

بدوره أكد المهندس خلفان سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية في دائرة البلديات والنقل، في مداخلته خلال البرنامج، أن بلدية أبوظبي لديها 12 منفذاً ويجري العمل على إضافة منافذ توزيع أخرى للسلع، مع استغلال صالات الأفراح لفتح منافذ أكثر لسد احتياجات المواطنين، ووصلت حتى اللحظة إلى 16 منفذاً، منوهاً بأنه وقبل الأزمة الراهنة، كان هناك مستودعان في المرور والمصفح، غير أنه تم التوسع وفتح المنافذ في مناطق أخرى.

من جهة أخرى، التزمت جميع منافذ بيع السلع الغذائية في أبوظبي «الجمعيات التعاونية والمحال التجارية الكبرى والسوبر ماركت»، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي خلال عمليات الشراء من قبل المستهلكين، تنفيذاً للتدابير الاحترازية الوقائية لتحقيق أعلى مستويات الصحة، والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ورصدت ”الخليج 365” خلال جولة قامت بها، أمس الثلاثاء، قيام منافذ البيع بإجراءات احترازية صارمة لتنظيم حركة دخول المستهلكين، وتنظيم حركة الشراء داخل المنفذ، حيث حرص عدد من المنافذ على الكشف الحراري لجميع المستهلكين قبل دخول المنفذ، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى تنظيم عملية الدخول على البوابات، بحيث لا يسمح للدخول للمنفذ أكثر من 30% من الطاقة الاستيعابية للمنفذ.

وقال أحمد عمر، مدير فرع جمعية أبوظبي التعاونية في ميناء أبوظبي، إن الجمعية وفروعها التزمت بالإجراءات الاحترازية طبقاً لتعليمات الجهات المعنية والصحية في الدولة، بضرورة تفعيل التباعد الاجتماعي، حيث حرصت الجمعية على وضع لوحات إرشادية على الأرض لتنظيم وقوف المستهلكين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في حدود 1.5 متر بين كل مستهلك، وآخر.

وقال صادق علي محمد، مدير أحد فروع منافذ البيع، إن المنفذ اتخذ عدداً من الإجراءات طبقاً لتوجيهات وتعليمات الجهات الحكومية والصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية وسلامة المستهلكين، والموظفين، منها غلق أبواب المنفذ، وفتح باب واحد فقط.

وقال علي إبراهيم مسؤول «سوبر ماركت»: من خلال تطبيق الكشف الحراري على جميع مرتادي المنفذ منذ الأسبوع الماضي، تم رصد 3 حالات اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، من خلال ارتفاع درجات حرارتهم.