الشيخة فاطمة وطحنون بن محمد يدعمان «معاً» بـ50 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

ساهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقيمة 25 مليون درهم لمصلحة برنامج «معاً نحن بخير»، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)؛ تعزيزاً لتضامن المجتمع، في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة، فيما ساهم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بقيمة 25 مليون درهم لمصلحة البرنامج. وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم جمعها لبرنامج «معاً نحن بخير»، أمس الثلاثاء، 56 مليوناً و100 درهم، منها 5 ملايين درهم ساهم بها رجل الأعمال مانع سعيد العتيبة، إلى جانب تسلم البرنامج العديد من المساهمات العينية لمواطنين تشمل المباني السكنية والفيلات والشقق الفندقية والسيارات إضافة إلى أطنان من المواد الغذائية.

ووجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء «مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» بالمساهمة بمبلغ مليون درهم إماراتي لصالح «صندوق الامارات وطن الإنسانية».

كما وجَّه سموه بالمساهمة بمليون درهم إماراتي إلى الصندوق الاجتماعي «معاً» ضمن حملة (معاً نحن بخير)؛ حيث يعمل الصندوق على حل القضايا الاجتماعية المُلحة في هذه الظروف الطارئة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع سائر الشركاء في الجمعيات الخيرية والإنسانية المعتمده في الدولة؛ حيث يساهم في تقديم المساعدات في الإطار الصحي والتعليمي والاجتماعي؛ وذلك من خلال توفير الطرود الصحية، ومستلزمات التعقيم الوقائية، وتعقيم المنازل بالتعاون مع الجهات المتخصصة، ودعم مبادرة التعلم عن بُعد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.