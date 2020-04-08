المتحدثة باسم ترامب تتنحى لخدمة زوجته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «سي إن إن»، أمس الثلاثاء، إن ستيفاني جريشام غادرت منصبها كمتحدثة رئيسية باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصبح كبيرة موظفي زوجته ميلانا. وتركت جريشام منصبها من دون أن تقدم بياناً للصحافة على الإطلاق، وهو أمر خارج عن المألوف.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، يبحث عن مرشحين لخلافة جريشام، ومن أبرزهم كايلي ماكناني المتحدثة باسم حملة ترامب. ولم تعقد جريشام خلال فترة توليها المنصب أي مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة الأمريكية؛ حيث يتولى دونالد ترامب شخصياً أغلب الشؤون الإعلامية. وقالت مصادر مطلعة إن ميدوز يبحث أيضاً التعاقد مع أليسا فرح، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية؛ للقيام بدور في المجال، إلى جانب مهام أخرى.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن جريشام ستصبح كبيرة موظفي السيدة الأولى والمتحدثة باسمها.