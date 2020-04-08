وزير تونسي يبكي.. و«القتل الخطأ» عقوبة المتكتمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الداخلية التونسية، أمس الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» يزداد خطورة في البلاد، مهددة بتطبيق القانون بصرامة، ومعاقبة حامل الفيروس دون إبلاغ السلطات بتهمة «القتل الخطأ»، فيما أجهش وزير الصحة عبداللطيف المكي، بالبكاء؛ بسبب عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي؛ للحد من تفشي الفيروس.

وقال وزير الداخلية هشام المشيشي، إنه تم احتجاز 70 شخصاً لم يلتزموا بالحجر الصحي الشامل.

وأجهش وزير الصحة عبد اللطيف المكي، بالبكاء؛ بسبب عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي؛ للحد من تفشي الفيروس.

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وقال المكي متأثراً في مقطع فيديو خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الداخلية، بخصوص الوضع الصحي بالبلاد، أمس الثلاثاء،: «هذه قضية أمن قومي بامتياز، كل الوزارات تجتهد بروح الحب لهذا الشعب؛ لكن وجب الالتزام من الجميع، لا تتركوا فئة صغيرة تعصف بجهد شعب ومؤسساته».

وأضاف: «دموع قوة وليست دموع ضعف، سنظل نعمل إلى آخر رمق.. لم نقل لكم موتوا كي يعيش الوطن.. نقول لكم الزموا بيوتكم؛ كي يحيا الوطن».

ولفت الوزير التونسي، إلى أنه تم رصد تحسن لا بأس به مع بداية تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، إلا أنه وبعد أيام قليلة تم تسجيل تراجع كبير في نسبة الوعي لدى المواطنين؛ من خلال عدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل في أغلب مناطق البلاد. وأوضح: إن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الصحي في البلاد وتزايد حالات العدوى؛ يعود أساساً إلى تكتم بعض المواطنين عن إصابتهم بالفيروس، ورفضهم التنقل للإقامة في المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 596 حالة. (وكالات)