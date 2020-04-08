24 ساعة بلا وفيات في الصين للمرة الأولى منذ تفشي الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، إنها لم تسجل خلال ال 24 ساعة الماضية أي حالة وفاة أو إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تفشي الجائحة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية وخاصة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس. إلا أنها أشارت إلى أنه ثبتت إصابة 32 حالة جميعها «وافدة» ليصل إجمالي الإصابات في الصين إلى 81740 حالة بينها 983 وافدة. وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه فيها بلغ 12 حالة جميعها «وافدة» من الخارج مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 211 شخصاً بينما غادر المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية 89 شخصاً بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 77167 شخصاً.

و تدفق آلاف الأشخاص إلى محطة القطارات في ووهان بوسط الصين للمغادرة، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بعدما رفعت السلطات إجراءات الإغلاق التي فرضت قبل شهرين على المدينة الصينية التي تعد أول بؤرة لوباء كوفيد-19. وعند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (16,00 ت ج) رفعت السلطات القيود التي كانت تمنع السكان من مغادرة ووهان، وهي خطوة في اتجاه انتهاء الأزمة الصحية في الصين.

وقالت كوريا الجنوبية إنها سجلت معدل إصابات متدنياً لليوم الثاني على التوالي موضحة أنها رصدت 47 حالة لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي. ونقلت كالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية القول في بيان إنه تم تسجيل 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالة.

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وذكرت السلطات الصحية أن الحالات الجديدة بينها 14 إصابة في سيول و10 إصابات جديدة في إقليم كيونج كي. وأوضحت أن عدد الإصابات القادمة من الخارج بلغ 17 حالة مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 14 إصابة جديدة في أثناء إجراءات الدخول في المطار فيما تم تأكيد 3 إصابات جديدة في مجتمعات إقليمية بعد عودتهم من الخارج إلى البلاد.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ لمدة شهر واحد كمرحلة أولى، في طوكيو وست مناطق أخرى. ولا تسمح حالة الطوارئ للسلطات اليابانية بأن تفرض عزلاً مشدداً كما في الدول الأخرى، لكنها تعطي لحكام المناطق المعنية إمكانية التشديد على السكان للبقاء في بيوتهم وطلب إغلاق موقت لبعض المتاجر غير الأساسية. ويشمل الإجراء نحو 50 مليون شخص، أي ما يعادل 40% من عدد سكان البلاد.

واعتذر مستشفى ياباني عن «خطأ فادح لا يغتفر» بعدما حضر 40 طبيباً متدرباً حفلاً فأصيب 18 منهم بالفيروس. وأكد المستشفى أن 40 متدرباً حضروا الحفل بعد أوقات العمل وأن 14 من الذين حضروا أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس. (وكالات)