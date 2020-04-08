أهالي القامشلي والجيش السوري يعترضون رتلاً أمريكياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترض عناصر الجيش السوري وأهالي قرية حامو بريف القامشلي التابع لمحافظة الحسكة، أمس الثلاثاء، رتلاً للقوات الأمريكية حاول العبور من القرية وأجبروه على الانسحاب والتراجع إلى الوجهة التي جاء منها، وفق ما ذكر موقع «روسيا اليوم»، في وقت أنشأت القوات التركية، نقطة عسكرية جديدة في منطقة بداما بريف إدلب الغربي، كما استقدمت كتل أسمنتية وتعزيزات لوجستية نحو مواقعها ضمن منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي سوريا.

وقالت مصادر محلية في القرية لوكالة الأنباء السورية، أمس الثلاثاء، إن رتلاً مؤلفاً من 5 عربات تابعاً للقوات الأمريكية كان متجهاً إلى حاجز قرية حامو، أجبر على التراجع وتغيير اتجاهه وانسحب من المنطقة بعد تجمع الأهالي عند حاجز للجيش في القرية. وأفادت الوكالة أن المواطنين قاموا بالتعاون مع الجيش بمنع الرتل من العبور تعبيراً عن رفضهم الوجود الأمريكي وأي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية. من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري، أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة «خفض التصعيد»، حيث تمركزت في منطقة بداما بريف إدلب الغربي، وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة «خفض التصعيد» إلى57. كما رصد المرصد، أمس الثلاثاء، دخول رتل جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت شاحنات تحمل كتل أسمنتية ومعدات لوجستية عبر معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء إسكندرون واتجهت نحو المواقع التركية ضمن منطقة «خفض التصعيد». ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2340 آلية، إضافة لآلاف الجنود.

وبحسب المرصد وجهت القوات الحكومية ضربات صاروخية متجددة إلى مناطق متفرقة بجبل الزاوية وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، كما قصفت محيط نقطة المراقبة التركية الواقعة في بلدة سرمين شرقي إدلب. وكان المرصد أشار إلى تجدد القصف الصاروخي، بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، من قبل القوات الحكومية على مناطق في قرى وبلدات سفوهن والفطيرة والرويحة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وتقاد وكفرعمة بريف حلب الغربي، في حين تشهد أجواء المنطقة تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية.

(وكالات)