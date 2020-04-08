10 وصايا لدعـم جنـود خـط الدفـاع الأول

ينتاب شريحة من مكونات المجتمع في كل دول العالم حالياً شعور بالعجز حيال دعم جنود خط الدفاع الأول في مواجهة «كوفيد-19»، وتبعاته ويفكر الكثير منهم في طريقة لتقديم أي شيء لدعم هؤلاء الجنود المجهولين الذين فرض عليهم الوباء واجبات تفوق طاقاتهم البشرية.

ويعبر بعض طواقم الرعاية الصحية عما يواجهونه بعبارات تصف جانباً من الصورة الكلية، كأن تصف ممرضة الوضع بأنه فوق طاقة المشافي والحكومات، فهؤلاء المرضى منهكون ويحتاج الواحد منهم إلى عشرة أفراد لمتابعة وضعه المتردي قبل أن ينقل إلى وحدة العناية المركزة، ناهيك عما يرافق تلك المشاهد من مآس وتوتر أعصاب وضغوط عمل تدفع عناصر الرعاية الطبية للعمل بكل طاقاتهم وربما على مدار الساعة مع شعور لا يفارقهم بأنهم «محاصرون».

فكيف يمكننا مساعدة هؤلاء الأبطال؟

1- التزم بالتعليمات

هذا هو النداء رقم واحد لكوادر الرعاية الطبية والعاملين في الطوارئ، حافظ على المسافة الفاصلة مع الآخرين إذا خرجت، وإلا ابق في المنزل!. ويستغرب الدكتور شون موريسون، أخصائي رعاية المسنين في مستشفى «ماونت سايناي» في نيويورك، «أنه لا يزال يرى أشخاصا يتبادلون الأحاديث في الشوارع وكأن شيئا لم يحدث، إنه استهتار يمكن أن يسبب الموت المبكر» 2- فكر قليلاً قبل طلب المساعدة الشخصية

إذا شعرت بأعراض المرض، فلا تبدأ من غرفة الطوارئ فهي مليئة، ولا تتصل على رقم الإسعاف المحلي فهو مشغول أيضاً. اتصل بطبيب العائلة أو عيادة الرعاية العاجلة القريبة. في كثير من الحالات، يمكنك تحديد موعد عبر الطبابة عن بعد، وهي تقنية انتشرت بسرعة منذ بدء تفشي الوباء. إذا تبين أنك بخير، فقد قللت بهذه الخطوة من مخاطر تعرضك للوباء. وإذا كانت لديك إصابة خفيفة، فقد قللت من مخاطر عدوى الآخرين ويمكن أن تعالج نفسك في المنزل.

هنا تبدو نصائح المختصين مهمة وفي مقدمتها «لا تدع الخوف يملي عليك أفعالك».. «اتصل بطبيبك وأخبره بما تشعر به وخذ رأيه». هذا على الأقل يخفف أعباء كثيرة على عناصر الطوارئ.

3- قدم ما تجد من إمدادات

لقد كشف الفيروس عن نقص شديد في الأقنعة والتجهيزات الخاصة بملابس عناصر الخدمة الطبية في كثير من دول العالم. وقد بادر بعضهم إلى تنظيم حملات جمع تلك المعدات عبر الإنترنت. وهذا لا شك جهد إيجابي أفضل من أن تكون بين المتفرجين. يقول الدكتور ديفيد فليجر، جراح القولون في مشفى أوستن ورئيس جمعية تكساس الطبية: «نحن في حالة حرب». نحن بحاجة إلى الإمدادات المناسبة. لا يمكنني أن أعرض فريق عملي للخطر للذهاب إلى المعركة إذا لم يكونوا مجهزين بشكل جيد. لقد مارسنا ضغوطاً على الدولة ونضغط على المجتمع».

4- تبرع لدعم جهود المواجهة

هناك عدد من الجهات التي تصدرت المشهد في تنظيم حملات جمع التمويل لدعم جهود المكافحة والمواجهة. هذا نشاط إيجابي يمكن لأي فرد المساهمة في تعزيزه. لكن يمكن لأي شخص اليوم تنظيم حملة من هذا النوع بتوفر التقنيات والإنترنت وطرق نقل وتحويل الأموال إلكترونياً. وليس بالضرورة أن يقتصر الدعم على النقد بل إن مختلف مستلزمات الرعاية الطبية تكتسب أهمية خاصة في هذه اللحظات الحرجة خاصة الأقنعة والقفازات الواقية.

5- هل لديك مهارة خياطة؟

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نشطت حركة صنع الأقنعة للعاملين في المستشفيات على قدم وساق. ورغم أن الأقنعة القماشية لا تتوافق مع معايير الأمان المعتمدة رسمياً، ولكن يمكن لكوادر الطوارئ استخدامها. ويوجد تصاميم متنوعة من الأقنعة، يمكنك التحقق من أقرب مستشفى إليك ما إذا كان النموذج الذي تحيكه يحظى بموافقتهم. كما يمكنك المساعدة في عمليات توزيع الأقنعة إذا كان موردها بعيدا. أما أولئك الذين لديهم مهارات الطباعة ثلاثية الأبعاد فيمكنهم تصميم وإنتاج أقنعة أعلى درجة كونها تصمم حسب تفاصيل الوجه وتستفيد من تقنيات المصدر المفتوح.

6- تبرع بالدم

تخفف الهيئات الصحية المسؤولة عن نقل الدم بعض القيود بهذه المناسبة نظراً لحاجتها الشديدة للدم، ولكي يتمكن المزيد من الناس من التبرع. وقد تراجعت المخزونات في بنوك الدم العالمية وسط الاستهلاك المتواصل والاحتياطات التي يتخذها الأطباء خشية نقل الفيروس، ونظراً لانشغال الأقسام الطبية بمعالجة المصابين بالوباء. وأول خطوة في هذا الاتجاه هي تحديد الموقع الذي تتبرع به سواء كان مركزاً صحياً متخصصاً أو غير متخصص إذا كان يقبل مثل هذه التبرعات ولديه تجهيزات حفظ الدم. وقد تكون فروع الهلال الأحمر خياراً مناسباً في حال كانت أقرب من المستشفى.

7- ساهم بتوزيع الطعام