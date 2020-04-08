عطـاري: «آي بيـرد» رسـالـة فنيـة راقيـة للصغــار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: مها عادل

سعيد عطاري فنان تشكيلي يهوى الابتكار والتميز والتفكير خارج الصندوق. أسس مشروع «آي بيرد» الفني في عام 2015 عبر «إنستجرام» لنشر الثقافة الفنية بشكل مبسط للمستخدمين وحقق نجاحاً وحصد آلاف المتابعين والإعجابات واشتهرت أعماله بتقديم أفكار جديدة لتجسيد التجارب الواقعية برسومات مبتكرة وبسيطة ومحترفة وتتمحور رسوماته حول شخصية «ببغاء» الكرتونية المحببة للأطفال التي تحب السفر والمغامرة والحرية والتفكير الإبداعي، وتتسم أعماله بالواقعية والدقة وتعكس معاني السعادة والسلام والحب والتسامح.

ومؤخراً عمل عطاري على تطوير «آي بيرد» وتوسيع نطاق مستخدميه من الصغار وتقريب جماليات الفن اليهم، عبر إطلاق تطبيق خاص للألعاب الإلكترونية يجسد رسوماته ويحمل رسالة مفيدة ومعاني سامية من خلال الفن، بالإضافة لإصدار كتاب قصص أطفال بالاسم نفسه، يبسط الفنون وينقلها للصغار والمراهقين بأسلوب محبب.

يحدثنا عطاري عن فكرة التطبيق قائلاً: استوحيت فكرة إطلاق تطبيق إلكتروني من مشروع «آي بيرد» خاصة بعد الانتشار والتفاعل الذي حصده عبر حسابي في «إنستجرام» ويهدف التطبيق إلى نقل فكرة المشروع إلى مستوى آخر من التفاعل مع المتابعين، وتتميز اللعبة الإلكترونية بنقل رسالة فنية راقية إلى جانب المتعة والتسلية.

وأضاف: التطبيق الإلكتروني لا يعني التوقف عن إبداع رسومات ونشرها عبر «إنستجرام» أو إصدار قصص مصورة، إنما التطبيق قائم على الاستفادة من شخصية «آي بيرد» وزيادة تفاعل المستخدمين مع الفن ولعبة إلكترونية هادفة. فتصميم شخصية «آي بيرد» قائم على دمج الرسم البسيط مع مجسمات حقيقية من الواقع لتقديم مفهوم هادف أو توصيل رسالة معينة للمتلقي بطريقة سلسة وممتعة، كما أستلهم أفكاري من الطبيعة ومن الواقع الذي نعيشه ومن تجاربي الشخصية مع أطفالي الثلاثة، وشخصيات وأفلام الكرتون المفضلة لديهم وألعابهم وأكلاتهم المحببة، حتى تكون القصص قريبة من الأطفال وتخاطب ميولهم وتثير إعجابهم بالفنون وترتقي بذوقهم.

تذوق الفنون

عن حرصه المستمر لإيصال الفن للأطفال قال: أهم آلية أتبعها في أعمالي هي البساطة، ومن وحي تجربتي انخرطت منذ طفولتي بمجال الفن بسبب تشجيع ودعم والدتي، ولهذا أنصح الأهل بتشجيع الصغار على تذوق الفنون، وأعتقد أن الفن الحديث والمعاصر يحمل رسائل إيجابية في المنطقة العربية، ويتيح التعبير عن الجمال والقيم والعادات والتقاليد ومنح الناس الفرصة لاستكشاف الجانب الفني العميق في حياتهم اليومية، ومن الضروري أيضاً أن يكون لدينا دور في تشجيع الشباب المهتم بالفن وتقديم الدعم لهم لاستكمال مشوارهم. فالفن من أهم أنواع الثقافة التي يجب الاستفادة منها في كل مجالات ومراحل حياتنا ومن الضروري إيصالها بشتي الوسائل لكل شرائح وفئات المجتمع، فالفن الراقي هو ملاذنا للتخلص من ضغوطات الحياة اليومية وتهذيب سلوكياتنا والتخلص من التوتر والطاقة السلبية.