سوق الوباء

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أحمد مصطفى

لم يكن أحد في أي نظام صحي يفكر في أن قطاعه سيكون بحاجة إلى هذا العدد من كمامات الوجه وسترات الوقاية الطبية ومواد التعقيم وأجهزة التنفس الاصطناعي.

الظروف الاستثنائية تتطلب تصرفات استثنائية، لكن أن تصل التصرفات الاستثنائية إلى الحد الذي وصلت إليه في بعض تعاملات دول وحكومات - نعم دول وبعضها كبير - وليس شركات وتجار، فهذا أكثر من الاستثنائي. صحيح أن العالم يمر بوضع غير مسبوق في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويجاهد الجميع للوقاية من الوباء والحد من انتشاره. وصحيح أن الأحداث العظمى تخرج أفضل ما في البشر وأسوأ ما فيهم على السواء. إنما ما يصعب تصوره أن تخرج أزمة الوباء من بعض البشر ما كان المرء يظن أنه انتهى بتطور البشرية وتقدمها وتجاوزها ممارسات تعود للقرون الوسطى.

فاجأ الوباء البشرية، وهي غير مستعدة في أغلبها، سوى نفر ليس بالكثير ممن يعلون قيمة الإنسان ويضعون صحته وسلامته وأمنه أولاً. صحيح أن سرعة انتشار الفيروس غير مسبوقة، ولا حتى في حالات أوبئة سابقة واجهتها البشرية مؤخراً. وفي خضم انتشاره الهائل لا يمكن للأنظمة الصحية والطبية تحمل نتائجه الوخيمة مرة واحدة كما هو الحال الآن.

فلم يكن أحد في أي نظام صحي يفكر في أن قطاعه سيكون بحاجة إلى هذا العدد الهائل من كمامات الوجه وسترات الوقاية الطبية ومواد التطهير والتعقيم ومستلزمات أخرى، في مقدمتها أجهزة التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة المصابين بالفيروس من ذوي الحالات الحرجة. وهكذا وجد أغلب العالم نفسه أمام نقص هائل في مستلزمات وقاية وحماية وعلاج لا يمكن للإجراءات العادية أن توفرها.

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وبسرعة، قد لا تضاهي سرعة انتشار الوباء ولا أعداد المصابين به، أصدرت الدول المختلفة - خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية - تشريعات طارئة تسمح لإداراتها المختلفة بالحصول على تلك المستلزمات تقريباً «بأي شكل ومن أي جهة». وربما يحسب ذلك لتلك الحكومات والسلطات في ما اعتيد على تسميته «العالم الأول» بأنها تسعى لحماية مواطنيها بأي طريقة ممكنة من تفشي هذا الوباء. إنما النتيجة للأسف كانت بداية تطوير سوق سوداء بسبب الوباء، ليس فقط بين الناس والجماعات، ولا حتى الشركات، بل كانت طرفاً فيها دول وحكومات.

وبدلاً من روح التعاون، طغت في بعض الأحيان الأنانية والنعرة الذاتية. ليس القصد هنا ما شهدناه في بلاد مثل أستراليا وأمريكا وبريطانيا وغيرها في بداية تفشي الوباء من التسوق المحموم، والميل إلى التخزين، حتى أصبح التكالب على «ورق التواليت» عنواناً رئيسياً في الأخبار. ولا حتى أنانية قلة في بعض المجتمعات لا تلتزم بالإجراءات التي تضعها السلطات لحماية الجميع، والحد من انتشار الفيروس. إنما هي تلك السوق الصاعدة للمستلزمات الوقائية والطبية التي تعاني دول الغرب الرئيسية نقصاً هائلاً فيها.

مع حاجة إيطاليا العاجلة والملحة لإمدادات من المستلزمات الطبية، اتخذ جيرانها وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي قرارات عاجلة بمنع بيع أو تصدير تلك المستلزمات. وحين أرسلت الصين شحنة من الكمامات والسترات الواقية وأجهزة التنفس لإيطاليا، صادرتها جمهورية التشيك، ووزعتها على مستشفياتها. وحين كشف الإعلام ذلك، حاولت الحكومة التشيكية تبرير الأمر بالقول: إنها صادرت الشحنة خشية أن تكون عملية تهريب.

ثم خرج وزير تونسي على التلفزيون، ليعلن أن سفينة قادمة من أوروبا عليها شحنة كحول طبي سرقت في البحر المتوسط، واتهم «إيطاليين» بسرقتها. وفي فرنسا سمح تشريع جديد للحكومات المحلية في الأقاليم بشراء المستلزمات الوقائية والطبية من دون قيود تفرض عادة على مناقصات الشراء الحكومية. وسارعت عدة أقاليم فرنسية لشراء شحنات من الصين، ودفعت ثمنها مقدماً. وبينما الطائرات تحمل شحناتها في شنجهاي وغيرها، جاء أمريكيون بحقائب مليئة بالدولارات، وحاولوا شراء الشحنات بثلاثة أو أربعة أضعاف ثمنها من على مدرج المطار، وتحويل وجهتها إلى الولايات المتحدة.

واشترى الإسبان شحنة من أجهزة اختبار لفيروس كورونا المستجد من الصين، ليكتشفوا أنها غير دقيقة، وحين اشتكت حكومتهم لبكين اكتشفوا أن الشركة التي باعتهم الأجهزة غير مرخص لها بإنتاج وبيع تلك الأجهزة. ومع زيادة منحنى انتشار الفيروس وأعداد المصابين وكثافة العبء على المنشآت الصحية في الدول الأكثر إصابة كايطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا قد نشهد مزيداً من تلك الممارسات، بل وربما تتوسع سوق سوداء لمستلزمات الوقاية والحماية من الوباء.

وعلى الرغم من روح التعاضد والتسامح التي تشهدها بلدان أخرى، في غير «العالم الأول»، فإن أزمة الوباء الحالية حين تتجاوزها البشرية - وستتجاوزها باذن الله وإمكانات العلم ووعي أغلب البشر - ستترك ندوباً أيضاً، من بينها ندبة سوق الوباء.

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