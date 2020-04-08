ميساء مغربي: «المرموم..فيلم في الصحراء» أعاد الأمل لصناع السينما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

حلت الفنانة والمخرجة المغربية ميساء مغربي ضيفة على «المرموم..فيلم في الصحراء»، مشاركة في الجلسات النقاشية حول صناعة السينما، كمخرجة وممثلة ومنتجة. استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً في الصفوف الأولى على لائحة الأفلام السعودية التي ينتظر الإعلان عن مواعيد عرضها قريباً، كما تخبرنا في السطور القادمة..

عبرت مغربي عن سعادتها بإطلاق «المرموم..فيلم في الصحراء»، مشيرة إلى إن الحدث أعاد الأمل في قلوب صناع السينما والمحبين، فالجميع يعرف أنه على الرغم من الزخم الكبير في الإنتاج الدرامي، إلا أنه لا يحل محل السينما، التي تعتبر تاريخاً يعيش ويعبر القارات.

كواحدة من صناع السينما، قبل أن تكون مخرجة ترى مغربي أن صناع السينما بحاجة إلى ملتقى مثل المرموم، وقالت: نحتاج إلى الورش التعليمية، والجلسات النقاشية، ونأمل أن تخرج النقاشات بأفق لتبني المواهب والأفكار الجديدة، فالفن هو فكرة بالأساس، وأعتقد أن هذا مهم جداً.

عن فيلمها «وجوه محرمة»، الذي أنهت تصويره قبل عام ونصف العام، قالت: تأخرنا في عرض الفيلم في صالات السينما عموماً لأن الفيلم سعودي، وهو موجه تحديداً للسعودية بمحتوى مختلف عن أي فيلم خليجي، ولأن عدد صالات العرض السعودية لم تكن كافية أرجأنا عرض الفيلم قليلاً، واليوم والحمد لله أصبح هناك الكثير من صالات العرض حتى في منطقة الجنوب، وافتُتحت صالات سينمائية في عسير والشرقية، وبدأت صالات بوكس سينما، والحكير، وآي موفي، وهذا أتاح لنا المجال لنخوض مغامرة الإنتاج السينمائي.

وأوضحت أن الفيلم كان من المقرر أن يعرض أمس في جميع صالات السينما في الخليج العربي، إلا أن الوضع الصحي بسبب «كورونا» أجل موعد العرض. وعن قصة الفيلم، قالت: الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب السعودي «خالد الراجح»، أما نجوم الفيلم فهم: الطفلة ميرال المطيري، نايف زياد بن حيت، خالد سامي، زيد السويد، زهرة البلوشي، ريماس منصور، وأسماء كثيرة. وتدور قصة الفيلم حول منظومة الفن، وكيف كانت إفرازات الصحوة على المشهد الثقافي السعودي؟.

أما فيلمها الثاني «تري تو ون أكشن» الذي أنهت تصويره مؤخراً، والذي من المقرر عرضه في عيد الفطر، فهو كوميدي خفيف، وتقول عنه: الفيلم كان فكرتي ومعي مجموعة من الكتاب، ومن إخراج شادي الرملي، وتمثيل عدد من مشاهير «السوشيال ميديا» إلى جانب ماجد مطرب، وركان عبد الواحد، وراكان أبو خالد، وتتناول فكرة الفيلم لوكيشن تصوير فيلم سينمائي والأحداث التي تقع خلف الكاميرا، ليقدم للمشاهدين لمحة عن هذه التفاصيل التي يرغب الكثيرين بالتعرف عليها.

بالنسبة للأعمال الدرامية أوضحت «مغربي» أن لديها مسلسلين تم تأجيلهما إلى بعد الموسم الرمضاني القادم، أحدهما سعودي والآخر كويتي، وستطل على الشاشة في ثلاث حلقات فقط من خلال أقصوصة في المسلسل الإماراتي «فلاش باك» الذي يعرض على شاشة أبوظبي، وهو من إنتاج شركة «الكوت» وإخراج محمد جمعة، وبطولة نجوم من مختلف دول الخليج، وأضافت أن لديها برنامج «دبي كروز» الذي يعرض حالياً على شاشة تلفزيون دبي، التي تعتز بها كثيراً وتعتبرها بمثابة بيتها الأول.