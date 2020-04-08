هاري وميجان يؤسسان جمعية خيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخطط الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل لإطلاق منظمة خيرية تعنى بحالات عدة أطلقا عليها اسم «أرتشويل»،تحل مكان تسمية «رويال ساسكس»، على ما ذكرت تقارير صحفية أمس، الثلاثاء.

وقال دوق ودوقة ساسكس اللذان تخليا عن دورهما في العائلة الملكية البريطانية لصحيفة «ديلي تلجراف»، إنهما سيجعلان مقر الجمعية في الولايات المتحدة إلى حيث انتقلا للإقامة.

وستشتمل المنظمة التي لا تبغي الربح على مجموعات للدعم النفسي والتعليم المتعدد الوسائط وموقع للرفاه، فضلاً عن أمور أخرى. وأوضح الزوجان أنهما يريدان «القيام بشيء له معنى بشيء له أهمية».

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وأوضحت الصحيفة أنهما تقدما بالوثائق الضرورية؛ لتأسيس الجمعية في الولايات المتحدة في نهاية الشهر الماضي.

وقرر الزوجان إرجاء الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالمنظمة؛ بسبب جائحة «كوفيد-19» وسيقومان بإعلان بهذا الشأن «عندما يصبح الوقت مناسباً».

وكان الزوجان وافقا على التخلي عن لقب «السمو الملكي» في إطار شروط انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية.