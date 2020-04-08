زمن المتنبي

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عن أبي الطيب المتنبي، شاعرنا العابر للأزمان، قال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني: «إن أهل الأدب يختلفون في أمر أبي الطيب، فهم بين فئتين؛ فإما مطنبٌ في تقريظه منقطع إليه بجملته، يشيع محاسنه إذا حكيت بالتفخيم، ويميل على من عابه بالتقصير، وإما عائب يروم إزالته من رتبته، ويجتهد في إخفاء فضائله وتتبّع سقطاته».

إلى هذا القول عادت الباحثة والأديبة الراحلة إحسان الملائكة، وهي تعرض كيف انقسم الرأي، لا في تقييم شعر المتنبي وحده، وإنما في تقييم شخصه أيضاً. من عادة الناس ألا يفصلوا بين شخص الشاعر وبين شعره، وقد يقود هذا إلى مغالاة مزدوجة، فإن أحبّوا شخص الشاعر طاب لهم مديح ما يكتبه، وإن كرهوا، أو لم يستسيغوا شخصه، تحاملوا على شعره أيضاً، حتى لو كان هذا الشعر جيداً. وهذا ما انطبق بصورة نموذجية على المتنبي، شخصاً وشعراً.

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لم يكن المتنبي على كل حال شخصاً مسالماً، وإنما كان شديد الاعتداد بنفسه، فإن شعر بمن يقلل من شأنه هجاه بأشدّ ما يكون من الهجاء، وحسبنا هنا تذكر ما قاله بحق كافور حاكم مصر الذي استدعاه إليها من دمشق التي إليها لجأ أبو الطيب حين اتسعت الجفوة بينه وبين سيف الدولة في حلب، ويقال إن أحد أسباب هذه الجفوة شعور سيف الدولة بأن المتنبي حتى في مديحه له كان يبدأ بمديح نفسه.

يروي الرواة، والعهدة عليهم، أن ثقة المتنبي في نفسه واعتداده بها حدّ الغرور، هما ما أوديا بحياته، في نهاية المطاف، ففي طريقه إلى بغداد من فارس التي قصدها ليمدح عضد الدّولة فيها، حاملاً ما جمعه من مال، ولم يرافقه حينها إلا ابنه محسَّد وغلامه، اعترض طريقه فاتك بن أبي جهل الأسدي ورجاله، وكان المتنبي قد هجاه. وأوشك أبو الطيب أن يفر حين أدرك تفوّق مهاجميه، فبادره غلامه بقوله: «لا يتحدّث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: الخيْل والليل والبيداء تَعرِفني/ والسّيف والرمح والقرطاس والقلم»، فردّ عليه المتنبي قائلاً: «قتلتني قتلك الله»، وعاد للقتال إلى أن قُتل ومات.

ومع أن إحسان الملائكة في دراستها عن المتنبي أوحت للقارئ أنها ستتخذ موقفاً وسطاً بين مادحي المتنبي ومنتقديه، شخصاً وشعراً، فإنها، في الحقيقة، لم تستطع أن تخفي مقدار تعاطفها معه وإعجابها لا بشعره فقط، وإنما تفهمها أيضاً لمواقفه المتقلبة. هو، برأيها، «رجل أبيّ، لا يقيم على ضيم، ولا يستكين أمام القوة، ولا يحاول مخادعة نفسه».

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