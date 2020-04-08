صفة المنافق في «كورونا»

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هل كنت تتصور أن تصير للفيروس علاقة بارتفاع نسبة الطلاق في العالم؟ «شرّ البلية ما يضحك». كيف تفسر المسألة؟ يبدو أن التباعد بين شريكي القفص، الذي يبدأ ذهبياً وينتهي خردويّاً، كان ستّار العيوب. التفسير الأرجح هو أن مرحلة ما قبل الزواج هي أيام ميكاب الطباع ومكياج السلوك، إذ يحشد الطرفان أحسن ما لديهما من الزخارف والديكور وذرّ الرماد في العيون، حتى يرى الطرف الآخر الوجه الملائكي، وتخفى عنه رسوم العفاريت المتحركة. بعد وقوع الواقعة بتوقيع العقد، يبدأ الفصل الأول بشهر العسل، نادراً ما تحدث منغصات البصل في أيام الشهد قبل الدموع. الشهر إجازة وتبدأ رحلة العمر في الوظيفة أو أيّ عمل آخر.

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كثيرون هم أرباب البيوت الذين مُقامهم في المنزل قليل، الأسباب شتى، تُراوح بين كثرة المشاغل في الحياة العملية، والعيش الموازي لدى نموذج «سي السيد»، هذا واقع لا سبيل إلى إنكاره. في كلتا الحالتين تمضي السنون في الحياة الزوجية، والطرفان لا يعرف كلاهما الآخر بدقة في الكثير من النواحي. وفي الحالتين يزداد كل واحد منهما تباعداً في جوانب شتى بمرور الزمن. في حدث جلل من عيار الجائحة الكورونية، يُعد لزوم المنزل أفضل مكافحة لتفشي الوباء. لكن البقاء في الدار، يكشف الأسرار، وما وراء الستار، ويثير ما أثار، من دواعي الانفجار.

الآن، أشهر عبارة هي «خليك بالبيت». في البداية جاءت على ضمير المتكلم عند وديع الصافي من كلمات عبدالجليل وهبة: «قالت لكن أوع تخاف..حواليّ الفيروس أصناف.. قلتلها بطلت..خليني بالبيت». ثم كانت ضربة المعلم النوسترادموسية من كلمات جوزيف حرب التي لحنها ابن فيروز زياد الرحباني: «خليك بالبيت»؛ فعل «خليك» بمعنى ابق، ليس عربياً بل هو آرامي. فلو أردنا تفسير «الله يخليك» بتجذير وتأصيل عربي، لكان المعنى: «الله يتخلى عنك» لا قدّر الله. قولوا: الله يبقيك.

من هذا المنطلق، يلوح كورونا ساخراً: فهل فعلها الفيروس الخبيث، بأن جعل الأقفاص التي كانت ذهبية في بداية المشوار، تنكشف مساوئها، ويكتشف الزوجان في حالات شتى المسافة العاطفية، الفكرية، الذوقية، التي كانت مستترة وراء أكمة المشاغل الصادقة الواقعية، أو التزويرية الإيهامية؟

لزوم ما يلزم: النتيجة النفاقية: كورونا لا يخلو من صفة المنافق، فهو الذي فرض لزوم البيت، وهو الذي صعّد الاحتكاك وصار يتهدد وحدة الأسرة.

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