مجلس الأمن يناقش عملية الاتحاد الأوروبي "إيريني" وحظر السلاح لليبيا

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365



يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة مغلقة، الأربعاء؛ لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي "إيريني" الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

جاء ذلك في رسالة وزعتها بعثة الدومينيكان، التي تتولي أعمال رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل/نيسان الجاري، على ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، ووصل الاناضول نسخة منها.

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والثلاثاء الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، والتي تعني باللغة اليونانية "السلام".

والعملية المذكورة، عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس/آذار بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

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