تسجيل أول اصابة مؤكدة بكورونا في بنغازي الليبية

وليد عبد الله/الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا(كوفيد-19)، التابعة لما يسمى بـ"حكومة" الشرق الموالية للواء المتقاعد، حليفة حفتر، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي ليرتفع إجمالي الإصابات لـ20.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي متلفز بأن المصاب يبلغ من العمر 55 سنة وهو عائد عبر تونس، وقد تمت إحالته لمستشفى الهواري، دون تحديد تاريخ عودته للبلاد.

وبتسجيل هذه الحالة يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20 حالة في عموم ليبيا، من بينهم حالة وفاة واحدة، وحالة تعافي، بحسب احصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء قصفت ميليشيات حفتر ، "مستشفى الخضراء العام"، المخصص لعلاج مرضى كورونا في منطقة "أبو سليم" جنوبي العاصمة طرابلس.

ويعتبر استهداف المؤسسة الصحية، هو الثاني من نوعه من قبل الميلشيات خلال يومين.

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وقالت بلدية أبوسليم، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن القصف تسبب في أضرار بمبنى المستشفى، وتهشيم شبابيك قسم العناية والولادة ومرافقه الأخرى.

وأضاف البيان أن القصف تسبب أيضا في إلحاق أضرار بالسيارات الخاصة بالفرق الطبية، وسيارات المترددين على المستشفى من المواطنين.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الليبية إجلاء حالات خطيرة من مصابي كورونا من المستشفى غداة استهدافه بصواريخ من قبل ميليشيا حفتر.

فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن استهداف المستشفى يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا إلا أن ميليشيا حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس/ آذار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.