قطر تقدم مساعدات طبية لايطاليا ومستشفيين ميدانيين

الدوحة/الخليج 365

أعلنت الدوحة، الثلاثاء، أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجّه بإرسال مساعداتٍ طبية، لإيطاليا، دعما لجهودها في مواجهة واحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "المساعدات تشمل إرسال طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية القطرية محملتين بمستشفيين ميدانيين من المقرر وصولهما الأربعاء."

واوضحت أن "مساحة المستشفى الميداني الأول تبلغ حوالي 5200 متر مربع، والثاني 4000 متر مربع، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 1000 سرير لكلا المستشفيين".

وأشارت أن "كلا المستشفيين تم تزويدهما بأجهزة ومعدات تقنية حديثة وذلك لعلاج المصابين بفيروس كورونا."

كما ذكرت الوكالة أن "المساعدات تشمل إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين الخميس كجزء آخر من المساعدات الطبية القطرية التي وجه بها أمير البلاد للجمهورية الإيطالية."

وارتفع في إيطاليا عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 17 ألفا و127 إثر تسجيل 604 حالات جديدة، الثلاثاء.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدير العام للدفاع المدني أنجيلو بوريللي، في العاصمة روما.

وأوضح بوريللي أن عدد الإصابات بلغ 94 ألفا و67، إذا ما استثنينا منهم الوفيات والمتعافين.

وذكر أن ألفا و555 شخصا تماثلوا للشفاء، الثلاثاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 24 ألفا و392.

وفي ذات السياق، يستمر سقوط الضحايا بين الكوادر الطبية، الذين يقفون في خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.

وارتفع عدد الأطباء الذين فقدوا حياتهم إلى 94 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد الوفيات بين الممرضين 26، بحسب الإعلام المحلي.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و411 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 300 ألف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.