كورونا.. "الحرية والتغيير" السودانية توصي بحظر تجوال كامل

الخرطوم / الخليج 365



أوصت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي في السودان، الثلاثاء، بفرض حظر تجوال كامل انطلاقا من العاصمة الخرطوم، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بالبلاد إلى 14.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، مساء الثلاثاء، أن "المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير) يقف مع الإغلاق الكامل انطلاقا من العاصمة التي تركزت فيها حالات الإصابة، تأسيسا على تقييم أجراه حول جائحة كورونا في اجتماع انعقد بالخرطوم".

وأضافت أن "توصية المجلس استندت على التقييم الذي طرحته وزارة الصحة"، دون تفاصيل أكثر.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق البشير، تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير".

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من جانبه، أعلن الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية (رسمية) كلفت لجانها المختصة بإعداد تقارير نهائية، على ضوئها يتخذ قرار إعلان الحظر الكامل.

وأضاف: "وزراء المالية والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والعمل قدموا تقارير حول كيفية توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة للقطاعات المتأثرة حال إعلان الحظر الكامل وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المعقولة".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بالسودان، ارتفاع إصابات كورونا إلى 14، بينهم حالتا وفاة.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و419 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 301 ألف، بحسب موقع "Worldometer".

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