أربيل.. تحويل أرض المعارض إلى مشفى ميداني لـ"كورونا"

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أربيل/الخليج 365
أعلن مدير الصحة في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، دلوفان محمد، تحويل أرض المعارض في المدينة، إلى مشفى ميداني في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.
وفي تصريح للأناضول، الثلاثاء، قال محمد: "القدرة الإستعابية للمشفى ميداني 250 سريرا، المشفى الميداني مخصص للمصابين بفيروس كورونا".
وأضاف أنه "سيجري تفعيل المشفى في حال زاد عدد الإصابات وعجزت المستشفيات القائمة عن استيعاب المرضى".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في الإقليم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل، لأشخاص خالطوا المصاب في حي كاريزان خلال مجلس عزاء.
ويبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في إقليم في إقليم كردستان شمالي العراق، 288، بينها 3 حالات وفاة، و105 حالات تعافٍ، بينما يبلغ مجموع الإصابات على مستوى العراق 1059، بينها 64 وفاة، و344 حالة تعافٍ.
ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.
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