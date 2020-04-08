مسقط تعلن شفاء طفل عمره 18 شهرا من "كورونا"

مسقط / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، شفاء طفل عمره 18 شهرا من فيروس كورونا، بعد أن أصيب به من أحد والديه.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "طفلا يبلغ من العمر عاما ونصف العام تعافى من كورونا".

وكشفت أن "الطفل كان تم ترقيده في قسم الأطفال بالمستشفى السلطاني (في مسقط) مصابا بكورونا كان أصيب بها من أحد والديه".

وأضافت: "أدخل الطفل للمستشفى وكان يعاني من سرعة في التنفس وكحّة بسيطة، وتم وضعه تحت الملاحظة يومين لعمل الفحوصات والأشعة والعناية الطبية اللازمة".

وتابعت: "ما يدعو للفرح والسرور، أن الطفل بخير الآن، وقد غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، وهو حاليا في كنف عائلته بصحة وعافية"، دون تفاصيل أكثر.

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وفي 16 مارس/آذار الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس لا يشكل خطرا كبيرا على الصغار، ولكن قد يصابون ويكونون ناقلين له، وإن لم يفتك بهم.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، نقلت "سي إن إن" الأمريكية عن حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية، نيد لامونت، تأكيد وفاة أصغر حالة مُصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وهي لطفل رضيع عمره 6 أسابيع فقط.

ووفق تقارير صحفية وصحية، يعد كبار السن هم الأكثر خطورة بالإصابة بالفيروس، وسط جدل حول حصانة الأطفال من هذا المرض، مع بدء الحديث عن إصابات تطول الرضع والصغار وتحذيرات من إمكانية أن يكونوا ممرا لنقل العدوى، وإن لم تظهر الأعراض عليهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان في بيان، تسجيل 40 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 371، بينهما حالتا وفاة.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و397 ألفا، توفي منهم أكثر من 80 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 298 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.