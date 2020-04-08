حماس: سنتعامل بجدية مع أي استجابة لمبادرة السنوار عن المعتقلين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



قالت حركة "حماس"، الثلاثاء، إنها ستتعامل بشكل مسؤول مع أي استجابة فعلية وحقيقية للمبادرة التي طرحها قائدها بقطاع غزة يحيى السنوار بشأن إبرام صفقة تبادل مع إسرائيل.



جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الحركة حازم قاسم، عبر تويتر".



وقال قاسم "نؤكد على مبادرة قائد الحركة في القطاع يحيى السنوار بخصوص الجنود الأسرى لدى كتائب القسام بإطلاق الاحتلال سراح عدد من الأسرى من كبار السن والنساء والمرضى والأطفال مقابل أن يقدم القسام خطوة إيجابية في الموضوع".



وأضاف "الحركة ستتعامل بشكل مسؤول مع أي استجابة فعلية وحقيقية لهذه المبادرة".



وفي وقت سابق الإثنين، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء، حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة".



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وقال مكتب نتنياهو في بيان اطلعت عليه الخليج 365 "إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي، والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بنّاء من أجل استعادة القتلى والمفقودين، وإغلاق الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".



وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل، استعدادها للحوار حول الإسرائيليين المفقودين في غزة.



وكانت إسرائيل قد قالت إن حركة "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.



وتصر حركة "حماس" على عدم إعطاء أي معلومات حول الإسرائيليين، إلا بعد أن تفرج إسرائيل عن أسرى محررين، أعادت إسرائيل اعتقالهم، بعد أن أفرجت عنهم خلال صفقة تبادل أسرى، جرت عام 2010.



ومساء الخميس، أعلن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، في قطاع غزة، في لقاءٍ متلفز عرضته فضائية الأقصى المحلية، استعداد حركته تقديم "مقابل جزئي" لـ إسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.



وقال السنوار "هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين (المرضى والنساء وكبار السن) من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلا جزئيا"، دون مزيد من التفاصيل.

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