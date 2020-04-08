ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بمصر وتونس

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا، مساء الثلاثاء، في مصر وتونس، وجاليات العراق في الخارج.

وأعلنت الصحة المصرية، في بيان، وفاة 9 حالات جديدة، وإصابة 128، وتعافى 17.

وبذلك يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى الثلاثاء، إلى 1450 إصابة، بينهم 94 وفاة، و276 تعافوا، حسب المصدر ذاته.

فيما كشفت الصحة التونسية، في بيان، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 23 بعد تسجيل حالة جديدة الثلاثاء.

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كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 623 بعد تسجيل 27 حالة جديدة، فيما تماثل 25 مصابا للشفاء.

وعن الجاليات العراقية في الخارج، قال أحمد الصحاف المتحدث باسم خارجية العراق، في بيان له، إنه "تم تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا بمعدل وفاة في بريطانيا، والدنمارك، والسويد، بجانب 18 إصابة جديدة".

وأوضح الصحاف أن إجمالي إصابات عراقيي الخارج بلغ 195، من بينهم 13 وفاة و24 حالة شفاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع وفيات كورونا داخل البلاد إلى 65 بعد تسجيل وفاة جديدة، والإصابات إلى 1122 بعد تسجيل 91 إصابة جديدة.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و417 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 301 ألف، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.