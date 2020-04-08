المغرب.. إعفاء وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة من منصبه

الرباط / خالد مجدوب، تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعفى العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة، حسن عبايبة، من منصبه.

وقالت الوكالة الرسمية، إن "العاهل المغربي كلف وزير التربية الوطنية (التعليم)، سعيد أمزازي، بمهام الناطق باسم الحكومة، وعثمان الفردوس، وزيرا للثقافة والشباب والرياضة".

وأوضحت أن التكليف جاء خلال استقبال الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من أمزازي والفردوس، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

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والقرار الجديد جاء طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الإعفاء بسبب "أخطاء لعبايبة، خصوصا في التواصل".

وينتمي عبايبة لحزب "الاتحاد الدستوري" المشارك في الائتلاف الحكومي، وهو نفس الحزب الذي ينتمي إليه الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة الجديد، في حين ينتمي أمزازي لحزب "الحركة الشعبية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.