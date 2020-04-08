القبض على معيدي تعبئة الدقيق بطرق مخالفة

تمكنت وزارة التجارة بالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض، من القبض على مجموعة من الوافدين انتشر مقطع فيديو لهم يقومون بإعادة تعبئة الدقيق بطرق مخالفة في مستودع غير نظامي. و‏تم إغلاق المستودع وحجز الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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