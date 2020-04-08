رئيس الاتحاد الإنجليزي: كورونا قد يتسبب في اندثار أندية ودوريات

يرى جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن العديد من الأندية والدوريات الإنجليزية قد تندثر إذا استمرت أزمة فيروس كورونا المستجد لفترة أطول.

وجرى إيقاف النشاط الكروي حول العالم حتى منتصف أيار/مايو المقبل على أقل تقدير، وسط توقعات بأن يتم تمديد التأجيل، ما قد يعرض الكثير من الأندية للانهيار المالي وربما الإفلاس.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كلارك قوله “العديد من المجتمعات قد تفقد الإيمان بالأندية في ظل تضاؤل فرص النهوض مجددا”.

وقال كلارك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء “في مواجهة هذه المحنة غير المسبوقة، كل المعنيين باللعبة من لاعبين وجماهير وأندية وملاك وإدارات عليهم النهوض واقتسام الألم وإبقاء اللعبة على قيد الحياة”.

وتمر بريطانيا حاليا بمرحلة صعبة في معركتها ضد فيروس كورونا ، حيث وضعت الحكومة خطة للاحتفاظ بالوظائف ، حيث تعهدت بدفع ما يصل إلى 80 بالمئة من الأجور لحماية الموظفين وهو الأمر الذي استغلته بعض الأندية.

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يأتي هذا في الوقت الذي خرجت فيه دعوات لتقليص رواتب كل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 30 بالمئة.

وأكد كلارك أن هناك نية لاستكمال الموسم ، لكن هذا المخطط قد يتوقف اعتمادا على توجه الحكومة البريطانية.

وأوضح “الجائحة سيتبعها عواقبها الاقتصادية وكل قطاعات العمل ستعاني”.

وختم بالقول “نواجه خطورة فقدان أندية ودوريات في ظل الانهيار المالي”.