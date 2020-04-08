شكرا لقرائتكم خبر عن «الباب الخلفي» كلمة السر.. ضبط عمال مارسوا مهنة «الحلاقة» بأحد الصالونات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف من ضبط صالون حلاقة، يستضيف الزبائن بالخفاء مخالفًا الأنظمة الصادرة بإغلاق صوالين الحلاقة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس ‫كورونا.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه تم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لعدم امتثالهم للأمر السامي الخاص بقرارات وإجراءات وباء كورونا الاحترازية.

وأضافت أمانة منطقة الجوف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية، وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر، وتسليمه للجهات المختصة.

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