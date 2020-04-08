تسجيل أول إصابة بكورونا في بنغازي يرفع الإجمالي في ليبيا إلى 20 حالة

بنغازي – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي، إنه تم "تسجيل أول حالة إيجابية مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في بنغازي".
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وكانت السلطات الليبية قد أعلنت يوم الخميس 2 أبريل/نيسان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.
وأعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبي المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، في وقت سابق، تمديد حظر التجول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار الوباء.
وفرضت السلطات حظر التجول من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباحاً، بجانب منع استخدام وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة بين المدن والقرى"، بالإضافة إلى "استمرار قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص".
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.
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