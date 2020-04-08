مصر تقرر نقل بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى مدن جامعية ونزل شباب

© REUTERS / EGYPTIAN HEALTH MINISTRY

وقالت الوزيرة في بيان لها، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل هذه الحالات إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة.

وأوضحت أن ذلك يشمل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة".

وأشارت إلى أن عملية النقل ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي 5 أيام وتقييم حالتهم الصحية.

Advertisements

وأضافت أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من غد، الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، وذلك لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم.

وتابعت الوزيرة أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما أنها مزودة بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للأشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وتضافر الجهات المعنية كافة وعلى رأسها كل من القوات المسلحة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، لمواجهة فيروس كورونا.