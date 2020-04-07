نواب مصر يتبرعون بعشرين مليون جنيه لمواجهة كورونا

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وحسب موقع "بوابة الأهرام" قال بيان رسمي صادر عن المجلس، إن المبالغ "يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ".

وتضمن البيان "التأكيد على الدعوة، التي لاقت استجابة سريعة وفورية من النواب، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له لما يساهم به من زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلا عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين، وكل ذلك انطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء".

وعبر مجلس النواب "في هذه اللحظات الدقيقة من عمر الأمة عن عميق تقديره وشكره الجزيل للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين".

وأشاد المجلس "بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة وكذلك قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي أحسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجناح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب".