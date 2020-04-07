الصحة السورية تعلن شفاء ثالث حالة مصابة بـ "كورونا"

وذكرت الصحة السورية على صفحتها عبر "فيسبوك"، أن "حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم 19 إصابة شفي منها 3 إصابات وتوفيت حالتان"، وأكدت ذلك وكالة "سانا" للأنباء.

وفي السياق أكدت الوزارة تجهيز 14 مركزا طبيا في كافة المحافظات لعلاج إصابات فيروس كورونا المستجد، منهم مشفى الزبداني الوطني بريف دمشق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عدد الإصابات، عالميا، بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و350 ألف إصابة، ونحو 75 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 286 ألفا.