أبو ظبي تتيح خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل

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ابوظبي: ستقوم صيدليات العيادات الخارجية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بتوصيل الأدوية إلى المنازل، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات. وقالت دائرة صحة أبو ظبي أم "معظم صيدليات العيادات الخارجية في أبوظبي حصلت على الموافقة لتقديم الخدمة". وبحسب الدائرة فإن "إطلاق الخدمة بالأساس لتسهيل حصول المرضى على أدويتهم، خاصة المسنين وأصحاب الأمراض الخطيرة (..) إلا أن توقيت إطلاق الخدمة جاء في وقتٍ ينتشر فيه وباء كورونا المستجد، وتحث فيه الحكومة جميع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم إضافة للتباعد الاجتماعي".

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