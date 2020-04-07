الإنجليز يحطمون أبراج المحمول.. جنون كورونا والجيل الخامس في بريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © ابراج المحمول ابراج المحمول

كتب- وكالات:

تواجه بريطانيا أوقاتا عصيبة، ليس فحسب بسبب وباء فيروس كورونا، ولكن أيضا بسبب الشائعات المتعلقة به، وأخطرها المزاعم التي قالت إن الوفيات والإصابات ليست بسبب فيروس كورونا المستجد وإنما بسبب أبراج الجيل الخامس للإنترنت.

هذه الشائعة تحديدا، دفع بعض المواطنين الإنجليز إلى تنفيذ هجمات لتحطيم أبراج نقل إشارة شبكات المحمول.

والمشكلة أن مروجي هذه النظريات، ينشطون بقوة على يوتيوب، ما دفع مسئولي منصة الفيديو الشهيرة، إلى إصدار بيان يؤكد تقليل عدد مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين، التي تنشر ادعاءات كاذبة بأن تقنية الجيل الخامس مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، إن يوتيوب ستزيل مقاطع الفيديو التي تنتهك سياساتها، لكنها ستسمح للمحتوى الآخر المتعلق بمؤامرة الجيل الخامس دون ذكر فيروس كورونا المستجد بالبقاء ضمن الموقع.

وشهدت بريطانيا حتى الآن نحو 12 هجوما على أبراج تقوية المحمول بعد ترويج أصحاب نظريات المؤامرة شائعات عن وجود علاقة بين الأبراج ووباء فيروس كورونا المستجد.

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وشهد يوم أمس 4 هجمات على الأبراج، وقالت شركة فودافون إن الهجمات استهدفت برجين من أبراجها إلى جانب برجين تشترك فيهما مع شركة (O2)، كما تعرضت 3 أبراج خلوية أخرى لهجمات الحرق الأسبوع الماضي.

وأضافت إن الهجمات أصبحت الآن مسألة تتعلق بالأمن القومي. ووصفت مهندسي الشركة بالأبطال، وحثت الناس على عدم نشر القصص “التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق” عبر الإنترنت.

وتورط الملاكم البريطاني المحترف أمير خان في الترويج لنظرية الأبراج عبر بث مقاطع فيديو على إنستاجرام، بعد أن سبقه في ذلك مشاهير منهم وودي هارلسون وأماندا هولدن.

وقال وزير مكتب الحكومة مايكل جوف إن الحديث عن العلاقة بين تقنية الجيل الخامس وكورونا هو هراء خطير.

ووقال المدير الطبي الوطني في هيئة الصحة الوطنية ستيفن باويز: إن فكرة مؤامرة الجيل الخامس لا تعدو كونها أخبارًا زائفة بدون دعم علمي من المحتمل أن يضر بقدرات الاستجابة الطارئة للوباء.