شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السودانية": 14 حالة إجمالى إصابات "كورونا" بينها حالتا وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" فى مراكز العزل، بلغت ١٩٩ حالة اشتباه، بينها ١٠ حالات اشتباه جديدة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت ١٤ حالة، بينها حالتا وفاة، لافتة إلى أنه لم تسجل أية حالات وفاة جديدة.

كانت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية قد عقدت اجتماعا، اليوم الثلاثاء، في حضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة.

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