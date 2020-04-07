شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يكلف وزير التربية الوطنية بمهام الناطق الرسمى للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف العاهل المغربى الملك محمد السادس، السعيد أمزازى وزير التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى، بمهام الناطق الرسمى باسم الحكومة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكى بالدار البيضاء، لكل من السعيد أمزازى وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثمانى.

كما عين العاهل المغربى، طبقا لأحكام الفصل 47 من دستور البلاد، وباقتراح من رئيس الحكومة، عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة خلفا للحسن عبيابة.

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