شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يوجه التحية للأطباء بمناسبة اليوم العالمى للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء تحية تقدير وامتنان للأطباء ولكل أسرة قطاع الصحة فى الجزائر، بمناسبة اليوم العالمى للصحة.

وقال الرئيس تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "بمناسبة اليوم العالمي للصحة، تحية تقدير وامتنان لأطبائنا ولكل أسرة قطاع الصحة على تضحياتهم، ولشعبنا على تضامنه الذي أبهر العالم كما أبهره الحراك المبارك".

وأضاف "عاشت الجزائر واقفة.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".

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