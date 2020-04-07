- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: وفاة مواطن بفيروس كورونا وارتفاع حالات التعافى إلى 465 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة.
ووفقا لحساب الوزارة على تويتر، فإن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبى المختص هو وجميع الحالات القائمة فى مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.
فى نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تعافى 7 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين إلى 465 حالة حتى الآن
وكانت وزارة الصحة فى مملكة البحرين، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 41 حالة تم رصدها فى سكن عمال وافدين فى منطقة الحد بحسب صحيفة الأيام البحرينية.
وقالت الوزارة، إنه بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية تم نقل الحالات القائمة فورًا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.
وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة".
وفى سياق منفصل، بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - في اتصال هاتفي - علاقات التعاون القائمة بين البلدين، واستعرضا الجهود المبذولة على مختلف الصعد للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على البشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: وفاة مواطن بفيروس كورونا وارتفاع حالات التعافى إلى 465 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.